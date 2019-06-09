جيسوس: أردت الفوز بكل شيء مع الهلال‎ ولا توجد وسيلة أخرى

طلال الغامدي(صدى):

أعلن مدرب الهلال السابق، خورخي جيسوس،عن استعداده لبدء تجربة جديدة مع فريق فلامنجو البرازيلي، حيث أكد أن أهدافه وأهداف النادي متشابهة تماما، بالفوز بكل شيء.

وشدد جيسوس على أنه كان يسعى للفوز بكل شيء أيضا عندما حضر إلى السعودية لتولي تدريب نادي الهلال، قائلًا: ” أهدافي وأهداف فلامنجو متشابهة تمامًا ، كان هذا هو نفسه في الهلال ، حيث ذهبت للفوز بكل شيء ، لا أعرف كيف أعيش أو اختر ناديًا لا يملك نفس الأهداف التي لدي. للفوز بكل شيء ، لا توجد وسيلة أخرى ” .

وأضاف: ” مستوى المنافسة في البرازيل ضخم ، والمستوى مرتفع للغاية. سأتلقى المعرفة والتعلم كذلك. البرازيل لديها مدربون جيدون ، إنها بلد كرة القدم. من الغد ، يجب أن نعيش أسبوعًا بعد أسبوع. إنني متحمس للغاية ، لقد تخيلت [ماراكانا مزدحمة] ، ورأيت ماراكانا ممتلئًا عدة مرات ، وعشاق فلامنجو لديهم شغف كبير ” .