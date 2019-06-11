” ريماس منصور ” تعتذر للدفاع المدني: أخطأت في تقدير الوقت بسبب الهلع والإرتباك

فهمي محمد(صدى):

اعترفت الممثلة ريماس منصور بخطأها في اتهام مديرية الدفاع المدني بالتقاعس والتأخر عن مباشرة حريق شقتها امس ، مقدمة اعتذارها بعدما اكتشفت خطأ تقديرها للوقت بسب الإرتباك والهلع .

وصادقت “ريماس ” على بيان الدفاع المدني بأن اول بلاغ له كان في تمام الساعة 2:07 ظهرًا بعدما تأكدت من سجل المكالمات الصادرة .

وقالت اليوم الثلاثاء : شكراً الدفاع المدني، نقدر جهودكم الجبارة، والله يحفظكم من كل سوء، تضحون بأرواحكم من أجل الإنقاذ.. ‏بلحظة هلع وخوف وارتباك وصراخ من الحريق كل دقيقة تمرّ على المتضرر كأنها ساعة وساعتان وثلاث .

وتابعت : الله لا يحط أحد بمكاني واللي جرب الحريق هو اللي بيحس بكل لحظة صارت فيني والبيت يحترق، الله لا يفجعكم فيمن تحبون، أنا دخلت على MySTC شفت سجل المكالمات الصادرة؛ أول اتصال كان 2:07 دقائق وآخر اتصال كان 2:13 دقيقة.

واضافت : أعتذر على كل شيء، ووقت الخوف والهلع والربكة والصراخ الدنيا تصير قدام الواحد سودة، ولا يشوف ولا يحس وش يقول، الله يجزاكم خير ودمتم لنا أبطال الدفاع المدني .

وكانت شقة الممثلة ريماس منصور بالرياض قد شهدت حريقاً إثر التماس كهربائي بالمكيف وسارع رجال الدفاع المدني لإخماده ، فيما ظنت “منصور ” تأخرهم في مباشرة الحريق .

إقرأ أيضا: