ريماس منصور تستغل حريق شقتها وتتحامل على الدفاع المدني

نايف السالم(صدى):

اندلع، اليوم الاثنين، حريقًا في شقة الممثلة ريماس منصور بالرياض، وذلك بسبب التماس كهربائي بالمكيف، فيما اتهمت الممثلة فرق الدفاع المدني بالتأخر عن إخماد الحريق.

ونشرت الفنانة ريماس، مقطع فيديو قالت فيه إن أضرارًا لحقت ببيتها جراء حريق، فيما لم تصب هي بأذى، وادعت بأن الدفاع المدني تأخر في القدوم لمباشرة الحريق.

وظهر من خلال مقطع الفيديو، أشخاص يتحدثون بأن سبب الحريق هو تماس كهربائي في أحد كوابل المكيف، فيما رددت الممثلة عبارة ” الحمد لله “ .

وصرّح نائب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد عيد العتيبي، بأن الدفاع المدني باشر حادث حريق في شقه بالدور الأول بعمارة مكونة من دورين وملحق، مشيرًا إلى أن وقت البلاع كان في تمام الساعة 2.6 ظهرًا، ووقت وصول الفرق كان في تمام الساعة 2.15 ظهرًا، وهو ما يكذِّب رواية الفنانة ريماس منصور إذ أن الفرق تواجدت خلال 9 دقائق فقط.

وأضاف: “ اتضح أن الحادث عبارة عن حريق في شقة بالدور الأول ولا يوجد بها احتجاز وتم إخلاء العمارة ومباشرة الحادث وإخماده بالكامل دون حدوث أي إصابات أو احتجاز ولله الحمد، ومن خلال المعاينه اتضح أن سبب الحريق ناتج عن التماس كهربائي في سلك المكيف ” .

ويبذل الدفاع المدني جهوده لإسعاف ومباشرة البلاغات التي ترد إليه في جميع مناطق المملكة، دون تفرقة بين مشاهير أو أشخاص عاديون.