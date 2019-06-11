صور تخرس الألسنة.. رجال الدفاع المدني يحترقون حفاظا على أرواح الآخرين

عادل الحربي(صدى):

لا يمكن لأحد أن ينكر جهود رجال الدفاع المدني في سبيل الحفاظ على الأرواح والممتلكات وتقديم الخدمات الإنسانية.

فتجد أبطال الدفاع المدني قد نذروا أنفسهم وحياتهم في سبيل إنقاذ حياة الآخرين، متحملين الصعوبات، ومعرضين حياتهم للخطر حفاظًا على أرواح الآخرين.

ولعل مجموعة الصور التالية هي خير رد على مزاعم الممثلة ريماس منصور، التي شهد منزلها بالرياض حريقا، بسبب التماس كهربائي بالمكيف، واتهامها لفرق الدفاع المدني بالتأخر عن إخماد الحريق.

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