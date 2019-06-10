بعد أزمة ” المقهوي ” .. جمهور الأهلي يستغيث بالأمير منصور

ماجد محمد(صدى):

استغاثت جماهير النادي الأهلي، بالأمير منصور بن مشعل أكبر داعمي الفريق، لوضع حد لأزمة رحيل النجم المتألق حسين المقهوي إلى النصر في فترة الانتقالات الصيفية 2019.

وأقامت جماهير الأهلي، حملة واسعة بسبب أزمة توثيق عقود اللاعبين، مطالبين الأمير منصور بتوثيق عقود أبرز اللاعبين لمنع رحيلهم للمنافسين مثل ” المقهوي ” .

جاء ذلك بعد الاتفاق الرسمي الذي تم بين فريق النصر و ” المقهوي ” الذي استغل عدم توثيق عقوده مع اتحاد الكرة ليرحل في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان النادي الأهلي قد أعلن من قبل تجديد عقد ” المقهوي ” مع الفريق، إلا أنه لم يتم توثيق العقود الجديدة لمخالفة بند الـ 50% الذي تم تطبيقه حديثًا.