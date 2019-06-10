بعد انتهاء عقده مع الأهلي.. النصر يحسم صفقة المقهوي

ماجد محمد(صدى):

تستعد إدارة نادي النصر برئاسة سعود آل سويلم ، لإعلان التوقيع مع عدد من اللاعبين المحليين فور الانتهاء من الانتخابات الحالية.

وأكدت مصادر إعلامية ، أنه من المتوقع أن يأتي أسم النجم الدولي ولاعب النادي الأهلي حسين المقهوي على رأس القائمة .

وأشارت المصادر ، أنه تم الاتفاق معه بعد انتهاء عقده السابق مع ناديه الحالي، وعدم توثيق عقده الجديد مع الأهلي ورفضه من قبل إدارة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ما أدى إلى موافقة اللاعب على العرض النصراوي المغري، على أن يتم التفاهم بينه وبين ناديه الحالي، بشأن مقدم العقد الذي استلمه في نهاية الموسم قبل الماضي.