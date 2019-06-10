ردة فعل رونالدو على عدم اختياره كأفضل لاعب في مباراة البرتغال وهولندا 

نواف السالم(صدى):

أظهر مقطع امتعاض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بسبب عدم اختياره كأفضل لاعب في المباراة، التي فاز بها منتخب بلاده أمس 1-0 على نظيره الهولندي في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وفاز بيرناردو سيلفا بلقب رجل المباراة، بعد أن صنع هدف الفوز لمنتخب البرتغال والذي أحرزه زميله غونزالو غويديس.

وكان لاعبو البرتغال يترقبون بعد صافرة نهاية المباراة سماع اسم أفضل لاعب في اللقاء، وعندما أعلن فوز سيلفا بهذا اللقب اعتلت علامات الاستياء وجه رونالدو.

واستهجن نجم يوفنتوس الإيطالي أومأ برأسه عدم اختياره كأفضل لاعب في اللقاء، في الوقت الذي اقترب فيه باقي لاعبي البرتغال من نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، سيلفا، لتهنئته.

وتبين أن رونالدو لم يهنئ سيلفا بفوزه بلقب رجل المباراة، رغم أنه كان يقف ملاصقاً له لحظة إعلان النتيجة.