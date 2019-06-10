” التعليم ” تكشف عن الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والعالمية

نايف السالم(صدى):

أشارت وزارة التعليم دليل المستثمر لإصدار التراخيص الاستثمارية في التعليم ” أهلي، عالمي، جاليات، معاهد ومراكز ” ، محددة الدليل الحدين الأعلى والأدنى للرسوم الدراسية للمدارس المختلفة، منها: رياض الأطفال: 12 ألف ريال – 45 ألف ريال، المدارس الأهلية: 15 ألف ريال – 40 ألف ريال، المدارس العالمية: 35 ألف ريال – 60 ألف ريال.

وأوضح الدليل أنواع الترخيص التي ستصدرها الوزارة للمستثمرين وهي: مراكز الإشراف والتدريب التربوي، ومعاهد اللغة الإنجليزية، ومعاهد تعليم الخط العربي، والمدارس الأهلية، والمدارس العالمية، ومدارس الجاليات.

وشملت المدارس الأهلية والعالمية والجاليات: المراحل (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية)، كما تشمل الأهلية والعالمية مرحلة رياض الأطفال، فيما يُمنح لمدارس الجاليات بمختلف المراحل تراخيص إنشاء مدارس مختلطة للبنين والبنات.