بالفيديو.. الملحن ناصر الصالح يكشف ملامح أول معهد للموسيقى بالمملكة

الرياض(صدى):

تحدث الملحن ناصر الصالح، عن خطته لإنشاء أول معهد لتدريس الموسيقى في المملكة.

وأوضح الصالح خلال برنامج ” يا هلا ” ،أنه سينتهي من المشروع في أقرب وقت، مؤكدا أن المملكة زاخرة بالمواهب الفنية الكبيرة.

وكشف أنه سيطلق عليه اسم معهد ” ناصر الصالح للموسيقى ” عقب الانتهاء منه، مشيرا إلى أن ذلك المشروع هو أمنية حياته.

وأكد أن الثورة الفنية التي شهدتها المملكة خلال الفترة الأخيرة هي التي شجعته على تلك الخطوة، لافتا إلى أنه سيعلن عن افتتاح المعهد في أقرب وقت ممكن عقب الانتهاء من الحصول عن التصريحات اللازمة.

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