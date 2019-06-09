بالفيديو.. الفنان ناصر الصالح: كنت لاعب كرة قدم
كشف الفنان ناصر الصالح، أنه كان يلعب في مركز حراسة المرمى بنادي الجيل في الأحساط مسقط رأسه قبل اتجاهه للفن.
وأوضح خلال لقائه ببرنامج ” ياهلا ” ، أنه يخطط لإنشاء معهد لتدريس الموسيقى.
وولد ناصر الصالح، في مدينة الاحساء، ويلقب بين محبيه بـ قبطان الطرب الخليجي، حيث نشأ وسط أسرة فنية.
الفنان #ناصر_الصالح يكشف لبرنامج #ياهلا_بالعيد: كنت لاعب كرة قدم مع هذا النادي#عيدكم_مبارك#هذا_العيد #خليجية#مواسم_السعودية #موسم_العيد@EidSeason pic.twitter.com/1GFnINHXyB
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 9, 2019
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