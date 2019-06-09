بالفيديو.. الفنان ناصر الصالح: كنت لاعب كرة قدم

أميرة خالد(صدى):

كشف الفنان ناصر الصالح، أنه كان يلعب في مركز حراسة المرمى بنادي الجيل في الأحساط مسقط رأسه قبل اتجاهه للفن.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج ” ياهلا ” ، أنه يخطط لإنشاء معهد لتدريس الموسيقى.

وولد ناصر الصالح، في مدينة الاحساء، ويلقب بين محبيه بـ قبطان الطرب الخليجي، حيث نشأ وسط أسرة فنية.