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خطبة متطرفة من لندن تطالب بالإفراج عن الإرهابي عشماوي

خطبة متطرفة من لندن تطالب بالإفراج عن الإرهابي عشماوي
لندن (صدى):

طالب خطيب متطرف يدعى هاني السباعي، استضافته لندن، بالإفراج عن الإرهابي المصري هشام عشماوي، داعيا لشن هجمات إرهابية على مصر.

وأعادت تلك الخطبة المتطرفة طرح التساؤلات عن العلاقة التي تربط بريطانيا بأجندات القيادات الإرهابية.

ويمرر السباعي أفكاره المتطرفة من خلال مركز للدراسات، كمظلة يحتمي بعنوانه.

وحصل السباعي على اللجوء السياسي في العاصمة البريطانية في عام 1994، وكان واحدا من أبرز الداعمين المعروفين لتنظيم الإخوان وأجنداته الإرهابية، في ولاء لم يتخل عنه إلى اليوم.

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