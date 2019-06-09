حتى لا يكشف جرائمهما.. تقرير يفضح محاولة قطر وتركيا لتصفية الإرهابي هشام عشماوي

طلال الضوي(صدى):

في فضيحة جديدة تثبت انغماس تنظيم الحمدين وتركيا في دعم الإرهاب، أسقطت قناة ” مباشر قطر ” القناع عن محاولة الدوحة وأنقرة لتصفية الإرهابي المصري هشام عشماوي بعد القبض عليه على يد قوات الجيش الليبي.

ويعد عشماوي كنزًا للمعلومات، كونه عمل لسنوات طويلة مع تنظيم الحمدين وتركيا من أجل استهداف الدول العربية، فهو يحمل بجعبته الكثير ليفضح التورط القطري التركي في كل ما من شأنه التخريب.

وكشف تقرير قناة مباشر قطر عن محاولات تنظيم الحمدين مرارًا وتكرارًا تصفية عشماوي، منذ ألقى الجيش الليبي القبض عليه في أكتوبر الماضي حتى لا يفضح جرائمه، لكن هذه الأمنية لم تتحقق.

وظل عشماوي في سجون ليبيا تحت حراسة مشددة حتى تم نقله إلى القاهرة من أجل محاكمته على الجرائم التي ارتكبها ضد القوات الأمنية المصرية.

كما كشفت محاولة قناة ” الجزيرة ” القطرية أن تدفع ميليشيات طرابلس إلى استهداف الطائرة المصرية التي كانت تقل عشماوي إلى القاهرة، لكن التأمين المصري لرحلة الطائرة بالتعاون مع القوات المسلحة الليبية حال دون تنفيذ أي عملية استهدافية ضد الطائرة الحربية التي جرى فيها نقل عشماوي.

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