رسميًا..مصر تتسلم من ليبيا ” رأس أفعى الإرهاب ” هشام عشماوي

وكالات(صدى):

تسلمت مصر رسميا من ليبيا، مساء الثلاثاء، الإرهابي هشام عشماوي المطلوب في قضايا إرهابية، والذي تحول من ضابط في سلاح الصاعقة إلى واحد من أكثر المطلوبين أمنيا في مصر.

وأفادت المصادر، أن السلطات الليبية قامت بتسليم عشماوي علي هامش الزيارة التي قام بها وزير المخابرات المصري، عباس كامل خلال زيارته إلي ليبيا والتي التقي خلالها المشير خليفة حفتر في وقت سابق من يوم الثلاثاء.

وكان الجيش الوطني الليبي قد ألقى القبض على الإرهابي المصري، في مدينة درنة شرقي ليبيا، في أكتوبر العام الماضي، في عملية أمنية، وكان يرتدي حزاما ناسفا لكنه لم يستطع تفجيره لأن عملية القبض عليه كانت مفاجأة بالنسبة له.

يذكر أن العشماوي مطلوب في مصر لضلوعه بأعمال إرهابية بعد انتمائه لجماعة ” أنصار بيت المقدس ” ، كانت أبرزها محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق في سبتمبر 2013.

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