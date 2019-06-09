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” ترامب ” يشن هجوما حادا على تويتر

” ترامب ” يشن هجوما حادا على تويتر
واشنطن(صدى):

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” بشكل حاد، بالرغم من أنه الموقع المفضل لديه.

ووجه “ترامب” اتهامات حادة إلى ” تويتر ” بإسكات الأصوات المحافظة والتحجيم من التعبير عن الرأي، قائلًا ” على تويتر السماح للأصوات المحافظة المحظورة بالعودة إلى المنصة، من دون قيود، هذا يدعى حرية التعبير، لا تنسوا. ترتكبون خطأ هائلًا ” .

وحجب موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” بعض مستخدميه من النشطاء، بتهمة الترويج للخطابات العنيفة المعادية للسامية، منهم أليكس جونز مؤسس موقع انفوورز الشهير لدى اليمين المتطرف الأمريكي.

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