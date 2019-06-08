ترامب يهاجم ” ناسا ” بسبب القمر

واشنطن(صدى):

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، وكالة الفضاء “ناسا ” بالتركيز على المريخ؛ حيث طلب منها أن تركز على المريخ “الذي يشكل القمر جزءا منه ” عوضا عن الذهاب إلى القمر.

وقال ترامب: ” فيما يتعلق بكل الأموال التي ننفقها، ينبغي على ناسا ألا تتحدث عن الذهاب إلى القمر.. لقد فعلنا ذلك قبل 50 عاما “؛ متابعًا: ” عليهم أن يركزوا على شيء أكبر بكثير لنقوم به، بما في ذلك المريخ الذي يشكل القمر جزءا منه، وعلى الدفاع والعلوم “.

وصدم إعلان ترامب كثيرين ممن يهتمون بالفضاء والفلك، بالنظر إلى أنه لم يعرف أبدا أن القمر جزء من المريخ، كما أن المريخ يبعد عن القمر حوالي 140 مليون كيلومتر؛ فيما جاء انتقاد ترامب لوكالة الفضاء الأمريكية والرحلات إلى القمر بعد 3 أسابيع فقط على حماسته لفكرة الرحلات إلى القمر.