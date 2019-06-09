صورة نادرة.. الملك سعود يستقبل الإمبراطور هيلاسيلاسي في قصر الناصرية

عادل الحربي(صدى):

وثقت صورة نادرة عمرها 59 سنة، لحظة استقبال الملك سعود بن عبدالعزيز رحمه الله، للإمبراطور هيلاسيلاسي في الديوان الملكي بقصر الناصرية في الرياض.

وظهر في الصورة التي تم التقاطها في يناير 1960م، الملك سعود في الديوان الملكي وعلى يمينه الأمير سلطان بن سعود رئيس الحرس الملكي، والأمير محمد بن سعود، والأمير بدر بن سعود، والأمير خالد بن سعود، ومترجم الملك سعود، يوسف العليان.

كما يقف على يساره ولي العهد الأمير فيصل ” الملك فيصل ” والأمير فهد ” الملك فهد ” والأمير سلطان، والأمير سلمان ” الملك سلمان ” .

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