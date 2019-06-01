بالفيديو.. أحمد الحمدان يكشف عن سبب ضحك الملك سعود أثناء تقديمه القهوة 

علي القحطاني(صدى):

قال المستشار والخبير المالي أحمد الحمدان ، إن الملك سعود -رحمه الله- أثناء توليه العرش قام بجولة إلى بلدتهم.

ولفت الحمدان خلال استضافته في برنامج ” اللقاء من الصفر ” على قناة mbc، إلى أن أهل البلدة اختاروه ليقدم القهوة للملك سعود، وكان صغيرا حينها، موضحا أن المرافقين للملك أوصوه ألا يملأ الفنجان، لكنه من الرهبة ملأ الفنجان لآخره، مبينا أنا الملك سعود أخذ الفنجان وضحك.

وتابع أنه عندما أراد تقديم الشاي للملك أخذته الرعدة وأصدرت الأكواب أصواتا أضحكت الملك سعود والحاضرين، مشيرا إلى أن الملك سعود أمر له بـ 200 ريال.