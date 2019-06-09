بعد الاغتصاب.. إدمان المخدرات يلاحق البرازيلي نيمار

نواف السالم(صدى):

كشفت ناجيلا ترينداد عارضة الأزياء التي تتهم نيمار نجم كرة القدم البرازيلي باغتصابها، تفاصيل وأسرار خطيرة حول حياة اللاعب الخاصة.

وأكدت ناجيلا خلال رسائل على تطبيق الواتس آب بينها وبين محاميها السابق، أن ” نيمار ” يدمن المخدرات، قائلة إنها لم تتخيل أنها ستتعود للمنزل على قيد الحياة بعد واقعة الاغتصاب.

ووفقا للتسجيلات التي عرضتها صحيفة ماركا الرياضية الإسبانية، قالت عارضة الأزياء ” كنت سأبلغ عنه في باريس لكني كنت خائفة من عواقب ذلك، إنه مجنون. ضربني واغتصبني، كان مخمورا ومخدرا، وقد قال ذلك في الرسائل ” .

وأضافت أنه عنيف ومدمن مخدرات، ويحتاج إلى القبض عليه أو إرساله لمراكز إعادة التأهيل، مؤكدا أن حالته الحالية تشكل خطرا على المجتمع وتهديدا لها، ليظهر حديث محاميها السابق الذي نصحها بفضح نيمار إذا كانت تمتلك صور.

وتفاعلت الفتاة مع اقتراح المحامي، لتقرر نشر مقطع فيديو حتى لا تعاني بينما هو يعيش بحرية، لينسحب المحامي من القضية ويخبرها بالحبث عن محام آخر دون سبب واضح.

وبالفعل نفذت عارضة الأزياء ناجيلا تهديدها، ونشرت مقطع فيديو، يظهر خلاله اشتباكا جسديا مع نيمار لاعب باريس سان جرمان الفرنسي.

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