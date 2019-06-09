حساب المواطن يؤكد عدم أحقية البنوك في الحجز على قيمة الدعم للمستفيد

علي القحطاني(صدى):

أكد حساب المواطن في إجابته على سؤال أحد المواطنين ، عبر صفحته الشخصية بتويتر ، أنه لا يٌحق للبنوك في الحجز على قيمة دعم البرنامج أو استقطاع أيه متحصلات منها حتى في حال تعثر المستفيد.

وقال حساب المواطن في تغريده عبر تويتر ، ” لا يحقّ للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجُّه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة خلال 72 ساعة بإمكانك تصعيد الشكوى لمؤسسة النقد من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي: (هنا) ” .

يأتي هذا قبل ساعات قليلة من موعد صرف حساب المواطن الدفعة الـ19 حيث سيتمّ الإيداع في الساعات الأولى من اليوم العاشر من شهر يونيو الجاري.

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ20، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة التاسعة عشرة من الدعم.