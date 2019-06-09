بالخطأ.. مواطن يسدد ديون سجين بالكامل عبر ” فرجت “

عادل الحربي(صدى):

في مرة الثانية من نوعها، أخطأ مواطن أراد المشاركة بمبلغ بسيط في حملة ” فرجت ” لتسديد ديون سجين، ليفاجأ بأنه سدد كامل الديون.

وأوضح المواطن أنه أراد المشاركة عبر ” فرجت ” بمبلغ بسيط للمساهمة في تسديد دين أحد الأشخاص، في حدود 100 ريال، لكنه تفاجأ بأنه سدد المبلغ كاملا والبالغ قيمته 31 ألف ريال.

وأعرب المواطن عن حاجته لاسترجاع المبلغ، مشيرًا إلى وجود إلتزامات لديه وأنه بحاجة إلى المال.

وقد سبق وأن حول مواطن آخر كامل رصيده في حسابه البنكي بالخطأ، إلى ” فرجت ” ،بدلا من تحويل مبلغ بسيط مساهمة منه في إطلاق سراح أحد السجناء.

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