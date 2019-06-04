أراد التبرع بمبلغ بسيط.. مواطن يحوّل رصيده البنكي كاملا بالخطأ لـ ” فُرجْت ”

علي القحطاني(صدى):

حول مواطن كامل رصيده في حسابه البنكي بالخطأ، إلى مبادرة ” فرجت ” ، وهي أموال حقوقه التقاعدية، ويأتي ذلك عندما تبرع لأحد المسجونين ضمن مبادرة ” فرجت ” وبدلا من تحويل مبلغ بسيط مساهمة منه في إطلاق سراحه.

وكشف المواطن عن تفاصيل الواقعة، قائلا إنه كان يقصد خيرا لوجه الله تعالى بتحويل مبلغ بسيط كتبرع لإطلاق سجين، إلا أنه بالخطأ وعبر تطبيق البنك الأهلي تم سداد كامل الدين للسجين من رصيده، مقسما بالله أن المبلغ المحول هو حقوق مالية تقاعدية.

وطلب الرجل المساعدة في كيفية إلغاء التحويل، وإعادة أمواله على أن يقوم بالتبرع بمبلغ آخر، لافتا إلى أن المبلغ المحول من حسابه للسجين هو 386 ألف ريال و675 ريالا وهي حقوق تقاعدية تسلمها عن خدمته العسكرية.

وتواصل المواطن المتبرع مع البنك التابع له، ورد على طلبه باسترداد المبلغ المحول، برسالة (تم دراسة طلب رقم 126286097978-5323 ونعتذر عن تلبية ما ورد فيه).