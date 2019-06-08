فرجت تساهم في إطلاق سراح 467 سجينا بمختلف مناطق المملكة

عادل الحربي(صدى):

أعلنت المديرية العامة للسجون، اليوم السبت، عن عدد المفرج عنهم عبر ” فُرجت ” في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت ” السجون ” أن مبادرة فٌرجت ساهمت في إطلاق سراح 467 سجينًا، بإجمالي 30 مليار و143 ألف ريال.

كما أشارت إلى أنه تم الإفراج عن 11 مسجون في حائل، و28 في القصيم، و84 في الرياض، 67 في الشرقية، 20 في جازان، 23 في عسير، 4 في الباحة، 163 في مكة المكرمة، 16 في المدينة المنورة، 31 في تبوك، 6 في الجوف، و14 في الحدود الشمالية.

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