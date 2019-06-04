بمبلغ 6 ملايين ريال.. الإفراج عن 250 سجينا وسجينة عبر ” فرجت “

علي القحطاني(صدى):

كشفت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية العامة للسجون، عن عدد المفرج عنهم ضمن مبادرة ” فرجت ” للإفراج عن المحكومين في قضايا مالية منذ تدشينها وحتى الآن.

وأكد المقدم بندر الخرمي مدير إدارة العلاقات والإعلام بالمديرية، أنه تم الإفراج عن 250 سجينًا وسجينة في مختلف مناطق المملكة، منذ تدشين مبادرة فرجت وحتى الآن، إذ بلغت حجم المبالغ المدفوعة حتى اللحظة 6 ملايين و610 ألف و321 ريالًا.

كما أشار إلى وجود توجهًا جديدًا خلال الأيام المقبلة لإتاحة الفرصة أمام العديد من السجناء والسجينات الموقوفين على ذمة قضايا ولا يوجد عليهم أي التزامات أو قضايا أخرى؛ لإظهار معلوماتهم على منصة ” أبشر ” ومساعدتهم في الخروج من السجن.

وفي سياق متصل، أكد اللواء يحيى الغامدي مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالمديرية العامة للسجون، أنه سيتم العمل على الموقوفين من العسكريين بالقطاعات الأخرى بعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2019، على أن تظهر بياناتهم في الإصدار الثاني من أبشر.

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