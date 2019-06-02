السجون تؤكد: السداد لمستفيدي ” فرجت ” من خلال منصة أبشر فقط

عادل الحربي(صدى):

أوضحت المديرية العامة للسجون أنه لا يتم التعامل مع بعض الفواتير التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تزامنا مع إطلاق خدمة ” فرجت “.

وقالت ” السجون ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : إن السداد لمستفيدي خدمة ” فُرِجَت ” من خلال منصة أبشر ‎@Absher فقط، ولا يتم التعامل مع بعض الفواتير التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تزامناً مع إطلاق الخدمة.

وأضافت: يستفيد من خدمة ” فُرِجَت ” في إصدارها الأول النزلاءُ الموقوفون في القضايا المالية -غير الجنائية- لقضيةٍ ماليةٍ واحدة عن كل سجين.