  • الأحد 2

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. السجون تؤكد: السداد لمستفيدي ” فرجت ” من خلال منصة أبشر فقط

السجون تؤكد: السداد لمستفيدي ” فرجت ” من خلال منصة أبشر فقط

السجون تؤكد: السداد لمستفيدي ” فرجت ” من خلال منصة أبشر فقط
عادل الحربي(صدى):

أوضحت المديرية العامة للسجون أنه لا يتم التعامل مع بعض الفواتير التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تزامنا مع إطلاق خدمة ” فرجت “.

وقالت ” السجون ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : إن السداد لمستفيدي خدمة ” فُرِجَت ” من خلال منصة أبشر ‎@Absher فقط، ولا يتم التعامل مع بعض الفواتير التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تزامناً مع إطلاق الخدمة.

وأضافت: يستفيد من خدمة ” فُرِجَت ” في إصدارها الأول النزلاءُ الموقوفون في القضايا المالية -غير الجنائية- لقضيةٍ ماليةٍ واحدة عن كل سجين.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *