بريطانيا تحتفل بعيد ميلاد الملكة إليزابيث.. وميجان ماركل بوزن زائد

لندن(صدى):

شهدت شوارع بريطانيا، اليوم السبت، عرضًا عسكريًا سنويًا بحضور أفراد من العائلة الملكية؛ احتفالًا بعيد ميلاد الملكة إليزابيث وتكريمًا لها.

وحضر العرض العكسري الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل التي تشارك في أول حدث ملكي منذ وضع مولودها الأول الأمير آرتشي، بالإضافة إلى الأمير ويليام وزوجته وعد من أفراد العائلة الملكية.

وشارك في العرض المعروف باسم ” تروبينغ أوف ذا كالر ” نحو 1400 جندي و400 موسيقي و300 حصان، فهو تقليد متبع منذ أكثر من 260 عامًا؛ ويتم إقامته احتفالًا بعيد الميلاد الرسمي لمن يتربع على عرش بريطانيا.

كما شهد عرض ” تروبينغ أوف ذا كالر ” تحليق طائرات من سلاح الجو الملكي البريطاني، ليختتم الاحتفال بعيد ميلاد الملكة إليزابيث.

وظهرت ميجان ماركل خلال الاحتفال ببعض الوزن الزائد الناتج عن الحمل، فحتى الآن لم تستطع التخلص من الوزن الذي اكتسبته خلال فترة الحمل.

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