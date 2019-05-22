معلومة صادمة.. ميجان ماركل خططت للزواج من ثري إنجليزي قبل الأمير هاري

لندن (صدى):

أزاحت مذيعة بريطانية، الستار عن معلومات صادمة عن دوقة ساسكس ميجان ماركل والتي قالت أنها خططت للارتباط برجل إنجليزي قبل أن تلتقي زوجها الأمير هاري؛ حيث التقتها في العام 2013 خلال حفل خيري بعد مرور 3 أشهر على انفصالها عن زوجها الأول تريفور إنجلسون.

وأكدت أنها كانت تتمنى لقاء شخص آخر، مضيفة أنها سألتها عما إذا كانت تعرف بعض الأثرياء الإنجليز لتقدمها لهم: ” كنا نتحدث إلى بعض الفتيات وقالت لي هل تعرفين أشخاصاً من المشاهير؟ أنا عزباء وأحب الإنكليز كثيراً. وأجبتها: سنجد أحدهم ” .

وأوضحت المذيعة أنها فكرت في تدبير لقاء بينها وبين لاعب كرة القدم أشلي كول: ” عرضت عليها صورة لأشلي وقالت لي: نعم هو وسيم فهل يتمتع بالسمعة الجيدة؟ وأجبت: نعم لكنك تريدين أن تتسلي قليلاً ” ؛ لافتة إلى أنها سرعان ما نسيته بعد لقائها الأول بالأمير هاري.