وسط غضب أهالي جازان.. ” السعودية للكهرباء ” تعتذر عن انقطاع الخدمة

عادل الحربي(صدى):

وجهت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم السبت، اعتذارًا إلى أهالي منطقة جازان في ظل انقطاع خدمة الكهرباء في بعض محافظات المنطقة.

وأوضحت الشركة أن الانقطاعات المتحدودة للكهرباء في بعض محافظات جازان؛ نتيجة الرياح الشديدة والعواصف والتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية.

كما أكدت أنه يتم التعامل ميدانيًا مع هذه الإنفطاعات، على أن تعود الخدمة تدريجيًا، مضيفة ” تعتذر السعودية للكهرباء لمشتركيها الكرام في جازان العزيزة لمرورهم بهذه التجربة ” .

وعبر عدد من أهالي منطقة جازان، عن غضبهم واستيائهم من الإنقطاعات المتكرة في خدمة الكهرباء، مطالبين الشركة بسرعة إيجاد الحلول لهذه الانقطاعات التي تحدث بفعل الأمطار.

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