انقطاع الكهرباء في جازان يثير غضب الأهالي من جديد

تركي السالم(صدى):

شهدت عدد من محافظات جازان، اليوم السبت، انقطاع تيار الكهرباء؛ على خلفية تساقط الأمطار بغزارة .

وفي هذا الصدد طالب مواطنون مسؤولي الشركة السعودية للكهرباء، بسرعة إيجاد الحلول للانقطاعات المتكررة التي تحدث بفعل الأمطار.

وقال الأهالي إن الأمطار لم تستمر أكثر من نصف ساعة، وعلى الرغم من ذلك انقطع التيار، مما أثار استيائهم.

وهطلت الأمطار الغزيرة على أجزاء كبيرة من منطقة جازان حاليًا شملت عددًا من المحافظات الجنوبية والوسطى، بعدما شهدت المنطقة ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية .