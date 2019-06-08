احذر.. أمطار غزيرة وسيول في مكة المكرمة وجازان

نايف السالم(صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من تساقط أمطار وأتربة مثارة على منطقة مكة المكرمة على مدار اليوم السبت.

وأوضحت ” الأرصاد ” في بيان لها، أن الحالة تتمثل في تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة مع تساقط حبات البرد، يصاحبها أتربة مثارة وسيول وشبه انعدام في الرؤية مع نشاط في الرياح السطحية.

وأضافت أن الحالة تشمل كل من ” الطائف، العرضيات، وميسان ” ، على أن يستمر تساقط الأمطار والسيول حتى السابعة مساء اليوم.

كما أطلقت تحذيراتها من حالة مشابهة على منطقة جازان، وتشمل كل من ” أبو عريش، أحد المسارحة، الدائر، الدرب، الريث، العارضة، جازان، صامطة، فيفا، وهروب ” ، على أن تستمر حتى الثامنة مساء اليوم.

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