” كراني ” يحذر من أمطار عنيفة وجريان سيول بمناطق المملكة

عادل الحربي(صدى):

حذر خبير الأرصاد الجوية ” حسن كراني ” من هطول امطار عنيفة على مناطق جازان والمدينة المنورة ومكة المكرمة ومناطق أخرى .

وقال ” كراني ” اليوم السبت عبر حسابه على ” تويتر ” : بعون الله إنتتشار وتكون متسارع لسحب ركامية ممطرة على منطقة جازان وتحركه شمالا.. وٱخر على منطقة مكة.. وثالث على منطقة المدينة .

واضافان الحالة المذكورة تستمر مع الإتجاه شمالا وعلي الأجزاء الغربية والشمالية الغربية للوسطى .

ودعا ” كراني ” إلى ضرورة توخي الحذر من شدة الأمطار وتجنب مجرى السيول .