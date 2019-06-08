” كراني ” يحذر من أمطار عنيفة وجريان سيول بمناطق المملكة
حذر خبير الأرصاد الجوية ” حسن كراني ” من هطول امطار عنيفة على مناطق جازان والمدينة المنورة ومكة المكرمة ومناطق أخرى .
وقال ” كراني ” اليوم السبت عبر حسابه على ” تويتر ” : بعون الله إنتتشار وتكون متسارع لسحب ركامية ممطرة على منطقة جازان وتحركه شمالا.. وٱخر على منطقة مكة.. وثالث على منطقة المدينة .
واضافان الحالة المذكورة تستمر مع الإتجاه شمالا وعلي الأجزاء الغربية والشمالية الغربية للوسطى .
ودعا ” كراني ” إلى ضرورة توخي الحذر من شدة الأمطار وتجنب مجرى السيول .
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