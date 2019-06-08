النصر يعلن البرنامج الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي النصر، اليوم السبت، البرنامج الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الجدد.

وتقرر أن يتم فتح باب الترشح لرئاسة النصر وعضوية المجلس من يوم الأحد الموافق 9 يونيو ،ولمدة 3 أيام.

وسيتم فحص القائمة الأولية للمرشحين يومي 12 و12 يونيو، والطعن على القائمة الأولية للمرشحين سيكون يوم الجمعة الموافق 14 من شهر يونيو.

وسيجرى النظر في الطعون يومي 15-16 وسيتم فحص وإعلان القائمة النهائية يوم 17 من الشهر ذاته، ويوم الثلاثاء 18 سيكون موعد عقد الجمعة العمومية.

فيما يشهد يوم الأربعاء 19 يونيو الطعن على إجراءات عقد الجمعية العمومية، وتقرر أن يتم النظر في الطعون ضد إجرءات عقد الجمعية العمومية على يومي الخميس والجمعة 20 – 21 من الشهر ذاته.

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