الاتحاد يعلن عن البرنامج الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارته

نواف السالم(صدى):

أعلن نادي الاتحاد عبر صفحته الرسمية بموقع ” تويتر ” ، عن البرنامج الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الإتحاد .

وأكد النادي أنه سيتم فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية المجلس وقيد الناخبين لمدة ثلاثة أيام من يوم الأحد المقبل حتى يوم الثلاثاء ، فيما سيتم فحص القائمة الأولية للمرشحين والناخبين لمدة يومان من الأربعاء حتى الخميس ، والسماح بتقديم الطعن ضد القائمة الأولية للمرشحين والناخبين يوم الجمعة المقبلة فقط .

وتابع ، أنه سيتم النظر في الطعون المقدمة يومي السبت والأحد الموافقان 15 /6 و 16/ 6 ، كما سيتم فحص وإعلان القائمة النهائية للمرشحين والناخبين يوم الأثنين الموافق 17 /6 .

وأضاف ، أن موعد الاقتراع وعقد الجمعية العمومية الثلاثاء الموافق 18 / 6 ، والطعن على اجراءتا عقد الجمعية العمومية الأربعاء الموافق 19 /6 ، والنظر في الطعون ضد اجراءات عقد الجمعية العمومية يومي الخميس والجمعة .