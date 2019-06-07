فرض حراسة خاصة لمحمد صلاح بعد أزمة العيد

نواف السالم(صدى):

فرض مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم حراسة خاصة على النجم المصري محمد صلاح؛ بسبب المضايقات التي قد يواجهها بمصر لرغبة الجماهير في التقاط صور معه.

وفي ذات السياق أيضًا، طرح الجهاز الفني للمنتخب المصري مع أعضاء الاتحاد الموضوع الخاص بغلق المعسكر التحضيري لكأس أفريقيا في وجه الجماهير، وفرض حراسة كبيرة على لاعبي المنتخب.

وجاءت هذه القرارات على خلفية ما تعرض له ” صلاح ” من مضايقات قرب منزل أسرته في محافظة الغربية، حيث منع جمع أهالي قرية نجريج اللاعب من الخروج لتأدية صلاة العيد في ساحة القرية.

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