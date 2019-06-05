محمد صلاح يفتح النار على الصحفيين بعد منعه من أداء صلاة العيد في مسقط رأسه

نواف السالم(صدى):

هاجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، صباح اليوم الأربعاء، وسائل الإعلام المحلية؛ بسبب تعرضه للحصار داخل منزل أسرته في محافظة الغربية.

وقال صلاح على حسابه الرسمي في ” تويتر ” : ” اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس إن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد، دا ملوش علاقة بالحب، دا بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية ” .

ومَنَع تجمع أهالي قرية نجريج ” مسقط رأس صلاح ” اللاعب من الخروج لتأدية صلاة العيد في ساحة القرية؛ وقد أدت زوجته الصلاة وسط الأهالي.

ومن المقرر أن محمد صلاح سيقضي إجازة العيد برفقة عائلته في مسقط رأسه بقرية نجريج، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول.