بالفيديو.. ” العصملي ” يكشف المستور حول مخطط أردوغان الجديد

طلال الضوي(صدى):

اختتم برنامج ” العصملي ” حلقاته المستمرة طوال شهر رمضان المبارك، بكشف المستور حول مخطط أردوغان الجديد في الدول العربية؛ لتحسين صورة العثمانيين.

وتناولت الحلقة الـ30 من برنامج ” العصملي ” مع الإعلامي الدكتور سليمان الأصقة، ملخص لجرائم الدولة العثمانية على مر التاريخ، متسائلًا ” هل هذا التاريخ الذي يريد استعادته السلطان العثماني الجديد مع كل الجرائم التركية والبشاعات في البلاد العربية؟ “.

وأكد الدكتور سليمان الأصقة، أن العثمانيون الجدد بقيادة رجب طيب أردوغان يريديون استعادة تاريخهم الأسود وتصديره إلى الدول العربية، وهو التاريخ الذي لا يتجاوز القتل والذبح وسفك الدماء وترويع الأمنين.

كما أشار إلى أن حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان يخطط لتحسين صورة العثمانيين من خلال زرع عملائه في المنطقة العربية، لافتًا إلى ان الدعاية السياحية وأحدة من أهم أدوات تركيا لغسل التاريخ العثماني الأسود وتزويره.

اقرأ أيضًا: