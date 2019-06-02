العصملي: كان لا يُرفع الآذان بين صفوف الجيش العثماني المُحتل (فيديو)
سلط برنامج العصملي، اليوم الأحد، في حلقته الـ 28 الضوء على الفرق بين جيش المملكة والجيش التركي في فترة غزو الأتراك للمملكة.
وأوضح ” العصملي ” كيف نشر العثمانيون مواخير الدعارة وحوانيت الخمور في بعض مدنها بعد احتلالها، قائلًا إنه قال شاهد عيان في روايات الجبرتي أن الجيش التركي تكون من غالبية ليست مسلمة ، يصطحبون معهم صناديق المسكرات ،ولا يرفع بينهم الأذان .
وعن الجيش السعودي قال كان يتسم بالعفاف والتقوى ويحافظ على الصلاة حتى في حالة الحرب والاشتباكات مع الأتراك.
فيديو 🎥 | الحلقة 28 من #العصملي:
بين #الحكم_السعودي_والاحتلال_التركي.. كيف كان حال الجزيرة العربية؟ وكيف نشر العثمانيون مواخير الدعارة وحوانيت الخمور في بعض مدنها بعد احتلالها؟ حلقة جديدة تكشف لك تفاصيل ذلك pic.twitter.com/ZqWoBKHHTq
— العصملي (@alosmlly) June 2, 2019
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75073 ] نشر منذ 11 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, مجرمون ولا شك ,,