العصملي: كان لا يُرفع الآذان بين صفوف الجيش العثماني المُحتل (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

سلط برنامج العصملي، اليوم الأحد، في حلقته الـ 28 الضوء على الفرق بين جيش المملكة والجيش التركي في فترة غزو الأتراك للمملكة.

وأوضح ” العصملي ” كيف نشر العثمانيون مواخير الدعارة وحوانيت الخمور في بعض مدنها بعد احتلالها، قائلًا إنه قال شاهد عيان في روايات الجبرتي أن الجيش التركي تكون من غالبية ليست مسلمة ، يصطحبون معهم صناديق المسكرات ،ولا يرفع بينهم الأذان .

وعن الجيش السعودي قال كان يتسم بالعفاف والتقوى ويحافظ على الصلاة حتى في حالة الحرب والاشتباكات مع الأتراك.