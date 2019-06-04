رسالة هامة من ” سند محمد بن سلمان ” للمواطنين في عيد الفطر 

عادل الحربي(صدى):

بعث برنامج سند محمد بن سلمان رسالة تهنئة للمسلمين والمواطنين بحلول عيد الفطر المبارك، ويأتي ذلك في تغريدة لبرنامج سند محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

ولفت برنامج سند محمد سلمان، إلى أن التسجيل متاح في الدفعة الخامسة من الدعم، بعد صرف الدعم لمن استوفوا شروط الاستحقاق للدفعة الثالثة.

هذا ويمكن التسجيل للاستفادة من مبادرة سند الزواج ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية: زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان، اختيار صفحة مبادرة سند الزواج، التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير، إنشاء حساب وإدخال البيانات، اجتياز دورة الوعي المالي، انتظار رسالة اعتماد الطلب.