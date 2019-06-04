في عيد الفطر 2019.. ” الصحة ” تهنيء المواطنين بطريقة خاصة

عادل الحربي(صدى):

هنأت وزارة الصحة، المواطنين والمقيمين بحلول عيد الفطر 2019 على طريقتها الخاصة، التي تعتمد على الإبداع والرسائل غير المباشرة.

ونشرت ” الصحة ” على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مقطع فيديو في أول أيام عيد الفطر 2019 يكشف أضرار العادات اليومية الخاطئة وزيادة الوزن، بهدف نشر الثقافة الصحية.

واعتمدت في مقطع الفيديو التوعوي على إظهار أن العادات اليومية السليمة والتي تعتمد على الوجبات الصحية وممارسة الرياضة تزيد من عمر الإنسان، إذ يظهر رجل ثمانيني بصحة جيدة وعافية بينما يظهر حفيده الصغير بجسم ممتليء غير صحي وهو ما يعود للعادات الصحية الخاطئة.

وأكدت ” الصحة ” تعليقًا على مقطع الفيديو أن لبس العافية أحسن وأفضل من لبس العيد، فهو يجعل الإنسان دائمًا في عيد وصحة، قائلة ” عادت أعيادكم ولبس العافية لباسكم ” .

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