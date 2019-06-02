الصحة: لا تفرط في تناول الحلويات في عيد الفطر

علي القحطاني(صدى):

أكدت وزارة الصحة، أن الإفراط في تناول الشكولاتة وحلويات العيد العالية بالسعرات الحرارية والسكريات والدهون يؤدي إلى اضطرابات هضمية وزيادة الوزن.

يأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، والذي يتسم بأكل الكثير من الحلوى والكعك احتفالًا بقدومه، حيث أكدت الوزارة أنه يجب تهئية المعدة بشكل تدريجي صباح العيد والبدء بكميات قليلة وتجنب الأطعمة الدسمة.