بعد صورة صلاح.. مدرب ليفربول يكشف هوية الذي نام مع كأس أبطال أوروبا

نواف السالم(صدى):

كشف المدرب الألماني يورجن كلوب، هوية سعيد الحظ الذي نام برففة كأس أبطال أوروبا، التي أحرزها ليفربول، مساء السبت، على حساب توتنهام.

وجاء ذلك ردًا على أحد الصحفيين سأل مدرب ” الريدز ” عن الشخص الذي كان محظوظا كفاية لينام مع الكأس ذات الأذنين الكبيرتين.

وقال المدرب البالغ من العمر 51 عاما، قائلا ” أعتقد أن الشخص يدعى دايف، وهو من عناصر الأمن، لا ينتمي لطاقم الفريق ” ، مضيفا ” لم أكن محظوظا للنوم معها “.

وأضاف: ” كانت لدينا الفرصة لاحتضانها قليلا في غرفة تبديل الملابس، بعد المباراة.. لكن بعد ذلك، قمنا بإرجاعها للمسؤولين “.

ويذكر أن المدرب الألماني المخضرم لا يعلم أن النجم المصري محمد صلاح احتفظ لفترة قصيرة بالكأس الشهيرة، وفق ما أظهرته صورة متداولة.