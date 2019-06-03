إطفاء 50% من الإنارة لتخفيف الأحمال بعسير

أبها(صدى):

وجه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بمساندة الشركة السعودية للكهرباء من خلال المساهمة في تخفيف الاحمال الكهربائية إلى حين إعادة التيار الكهربائي إلى وضعه الطبيعي.

وأوضح الحميدي أنه تم تخفيف الأحمال الكهربائية بنسبة 50% ، من خلال إطفاء الإنارة العمومية في بعض الشوارع والطرقات الغير ضرورية في كافة مدن ومحافظات عسير.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، بالمسارعة في مساندة شركة الكهرباء لإيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة انقطاع التيار.

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