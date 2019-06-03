نايف السالم(صدى):

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عودة الخدمة الكهربائية للمشتركين في المنطقة الجنوبية المتأثرين بالانقطاعات التي شهدتها بعض المحافظات والمدن والقرى في مناطق عسير وجازان ونجران والباحة وبعض المحافظات في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة مكة المكرمة، نتيجة التقلبات الجوية والرياح الشديدة، التي تسببت في سقوط أبراج نقل جهد عالي، تلاها خروج إحدى المحطات الكبرى من الخدمة، وتأثر بعض المحطات الفرعية بها تباعاً لترابط الشبكة وحدوث الانقطاعات الكبيرة.

وذكرت أن الفرق الميدانية من مهندسي وفنيي الشركة عملت على مباشرة معالجة هذه الانقطاعات بطاقتها القصوى، وتمكنت بفضل الله من إعادة الخدمة تدريجياً للمناطق المتأثرة منذ بدء الانقطاعات، حتى اكتملت الإعادة اليوم للمشتركين.

وكانت الخدمة الكهربائية قد عادت أولاً صباح السبت الماضي ومن ثم انقطعت الساعة الواحدة بعد الظهر؛ بسبب عطل في محطة الشقيق البخارية وخروجها من الخدمة مرة أخرى.

وأوضحت الشركة، أنه خلال عملية إعادة محطة الشقيق وربطها بالشبكة، حدث عطل فني على أحد المولدات، مما تسبب بفصل جزء من الأحمال مساء أمس، وذلك لحماية النظام الكهربائي، وتلا ذلك إعادة الشبكة وإصلاح كافة الأعطال، والشبكة تعمل الآن بشكل طبيعي.

وأعادت ” السعودية للكهرباء ” شديد اعتذارها وأسفها لمرور مشتركيها الكرام في المنطقة الجنوبية العزيزة بهذه التجربة، مؤكدة حرصها على تعزيز موثوقية الشبكة والخدمة المقدمة لهم.