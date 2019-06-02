بعد تلونهم كالحرباء.. عبد الرحمن ابن مساعد يصف قطر بالجبن والتبعية

طلال الضوي(صدى):

هاجم الأمير عبد الرحمن بن مساعد، اليوم الأحد، تصريحات وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن التي أكد خلالها تحفظ قطر على بيان قمة مجلس التعاون الخليجي.

وقال ” بن مساعد ” تعليقًا على حديث وزير الخارجية القطري: “ولماذا لم يتحفظوا في القمة حينها.. أيُّ جُبنٍ وتبعيّة .. عاد وفدهم وعادوا لسيرتهم الأولى “.

وكان وزير الخارجية القطري صرح في وقت سابق اليوم بأن اعتراضهم على بيان المجلس يأتي؛ نظرًا إلى أن بعض البنود تتعارض مع السياسة الخارجية للدوحة، في أنحياز واضح لإيران.

واستنكرت خارجية البحرين تعليق وزير الخارجية القطري، وأكدت على أن مشاركة الدوحة في قمم مكة الثلاث لم يكن لها أهمية، نظرًا إلى أنها لم ترتقي لمستوى الحدث.

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