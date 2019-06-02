الدوحة في أحضان إيران.. والبحرين تحرجهم: ” تواجدهم ليس هام في قمم مكة “
كعادتها اختارت قطر من جديد الارتماء في أحضان إيران والابتعاد عن الأشقاء، بإعلانها التحفظ على بيان قمة مجلس التعاون الخليجي.
وقال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن في إثبات جديد على أن قطر تختار العزلة، أنهم يتحفظون على بيان قمة مجلس التعاون الخليجي؛ لأن بعض بنودهما تتعارض مع السياسة الخارجية للدوحة، في أنحياز واضح لإيران.
وأضاف وزير الخارجية القطري: وأضاف: ” كنا نتمنى من قمم مكة أن تضع أسس الحوار لخفض التوتر مع إيران “.
ورد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بقوة على الدوحة قائلا: ” تحفظ قطر على بيان قمة مجلس التعاون الخليجي يؤكد أن ارتباطها بأشقائها أصبح ضعيفا جدا “.
وتابع : ” الموقف القطري يكشف أن الدوحة أصبحت مرتهنة وتستنجد بالوسطاء ” ، مضيفا : ” عدم تجاوب قطر مع المطالب العادلة التي تقدمت بها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب أدى إلى استمرار أزمتها وإطالة أمدها “.
واستكمل : ” قطر ليست راغبة في الحل بعد أن وضعت نفسها في الخط المخالف لأشقائها، وما تفعله لا يصب في مصلحة شعبها الذي سيظل جزءا لا يتجزأ من المجتمع الخليجي “.
واختتم : ” مشاركة قطر كانت ضعيفة وغير فاعلة ولا تتناسب بأي حال من الأحوال مع أهمية قمم مكة “.
yyyyyyyyyyyy[ عدد التعليقات: 69 ] نشر منذ 59 دقيقة
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مطر الاسود[ عدد التعليقات: 2997 ] نشر منذ 57 دقيقة
دويلة قطر لقد اثبت حكامكم قولا وفعلا انهم ليسو الا شلة بزارين ولا علاقة لهم بالسياسة ولا بالعقل ولا بالمنطق , وحضورهم للقمة لايقدم ولا يؤخر في الامر شيئا — حضورهم من عدمه واحد , اذا كنتم ستتصرفون بمثل هذه الطريقة الصبيانية لماذا حضرتم اصلا وكلفتم خزينة الدولة تكاليف مادية لا داعي لها , فانتم تشبهون الى حد كبير الطفل الذي حضر الى المجلس الكبار واخذ يلعب ويقفز وحاس الدنيا حوس ولم يترك احدا لم يزعجه وكما قال احدهم
دوحة سادها زعيط ومعيط واللي ما سلـــــم من لجته ظله
تستحق مانالها من قطاعة ومن ضيم وحق تضمحل وتفنا
او كما قال الاخر
يامدرعم بركب العدو عساك مبسوط ويش زعلك وغيرك عنا
ما شوف حالكم زان ورداكم زاد على اللي نقمت منا
مقلب[ عدد التعليقات: 210 ] نشر منذ 28 دقيقة
اثبت الاوضاع يوما بعد يوما إن من يحكم قطر هي ايران وتركيا فقد الشعب القطري هويته فأصبحوا ايرانيين واتراك فليس هم بعرب ولن نرجي منهم خيرا للاسلام والمسلمين
حمد الصالح[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 14 دقيقة
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