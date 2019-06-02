صورة من قلب الحدث.. هنيدي يطمأن جمهور حسن حسني: بيشرب شيشة

القاهرة(صدى):

كشف الفنان المصري محمد هنيدي، عن تفاصيل جديدة حول الحالة الصحية للفنان القدير حسن حسني، بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الأيام القليلة الماضية.

ونشر محمد هنيدي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، صورة حديثه تجمعه بالفنان حسن حسني، مؤكدًا أنها من قلب الحدث.

وظهر حسن حسني في الصورة وهي يشرب ” شيشة ” مع هنيدي، ليعلق الأخير على الصورة “عم حسن زي الفل وبيشرب شيشة كمان .. لايف وحالا “.

وأكدت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، في وقت سابق تحسن الحالة الصحية للفنان حسن حسني وخروجه من الوعكة الصحية بأمان وسلام.

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