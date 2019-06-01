تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية للفنان حسن حسني  

القاهرة(صدى):

أكد الفنان المصري أشرف زكى نقيب الممثلين، أن الفنان حسن حسنى بحالة صحية جيدة للغاية، بعد الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخرا.

ولفت زكي خلال تصريحات صحفية: ” الفنان بصحة جيدة حاليًا، والأزمة الصحية التي تعرض لها كانت منذ فترة وليست في الوقت الراهن “.

وكانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكى تقدمت بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعد توليها التكلفة والرعاية الكاملة لعلاج الفنان الكبير حسن حسني، بعد تعرضه لوعكة صحية.