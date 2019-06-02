لتخفيف الأحمال.. إطفاء الإنارة العمومية في شوارع بلجرشي

علي القحطاني(صدى):

أعلنت بلدية محافظة بلجرشي، اليوم الأحد، أنها ستقوم بإطفاء الإنارة العمومية في بعض الشوارع غير الضرورية؛ للمشاركة في تخفيف الأحمال الكهربائية بمنطقة الباحة.

وأوضحت البلدية في بيان لها، أنها تحيط المواطنين والمقيمين بإطفاء الإنارة العمومية في بعض الشوارع؛ لتخفيف الأحمال وإعادة التيار بواسطة شركة الكهرباء في المناطق الجنوبية ومنها منطقة البلحة.

كما أشارت إلى أن هذا الأمر جاء بناءً على طلب فرع شركة الكهرباء بمنطقة الباحة، في ظل الانقطاعات المتكررة التي تعاني منها بعض المناطق الجنوبية بسبب التقلبات الجوية.

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