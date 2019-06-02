أمير نجران يجتمع بوكيل وزارة الطاقة بعد أزمة انقطاع الكهرباء

نايف السالم(صدى):

يبحث صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، غدًا الاثنين، مع وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء، ضرورة إيجاد مصادر بديلة للتيار الكهربائي.

كما يبحث سمو الأمير، الحلول الكفيلة بعدم تكرار انقطاع الخدمة الذي طال المنطقة، وذلك على خلفية انقطاع الكهرباء لساعات طويلة في المنطقة.

وشهدت بعض المناطق جنوب المملكة، انقطاع التيار الكهربائي من أمس السبت، حيث اعتذر وزير الطاقة المهندس خالد الفالح عن الأمر، فيما تم تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب حدوث الانقطاع.

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