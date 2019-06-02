بالفيديو.. إنقطاع الكهرباء يفجر أزمة بمحطات الوقود على خط الساحل

موسى حسين(صدى):

وثق مقطع فيديو، تسبب انقطاع التيار الكهربائي في أزمة على خط الساحل، وذلك لقلة محطات الوقود المتواجدة.

وأوضح المقطع في مدينة القوز، توقف مصالح العديد من الأهالي بعد انقطاع الكهرباء في المناطق الجنوبية.

يذكر أن شركة الكهرباء، قد بدأت في علاج أزمة انقطاع الكهرباء في المناطق الجنوبية، وإعادة التيار تدريجيا في بعض المناطق مما أدى إلى هجوم الأهالي على محطات البنزين ، خوفًا من استمرار انقطاع الكهرباء في المناطق الأخرى.