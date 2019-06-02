بالفيديو.. إنقطاع الكهرباء يفجر أزمة بمحطات الوقود على خط الساحل
وثق مقطع فيديو، تسبب انقطاع التيار الكهربائي في أزمة على خط الساحل، وذلك لقلة محطات الوقود المتواجدة.
وأوضح المقطع في مدينة القوز، توقف مصالح العديد من الأهالي بعد انقطاع الكهرباء في المناطق الجنوبية.
يذكر أن شركة الكهرباء، قد بدأت في علاج أزمة انقطاع الكهرباء في المناطق الجنوبية، وإعادة التيار تدريجيا في بعض المناطق مما أدى إلى هجوم الأهالي على محطات البنزين ، خوفًا من استمرار انقطاع الكهرباء في المناطق الأخرى.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41137 ] نشر منذ 20 دقيقة
طيب إيش سبب الانقطاع
القرني………. قاآآآآهرهم 😎👍[ عدد التعليقات: 49474 ] نشر منذ 17 دقيقة
وزير الطاقة الياباني
انحنى أمام الشعب الياباني مدة ٢٠ دقيقة
يعتذر علشان الكهرباء طفت عندهم عشرين دقيقة
هذا لو يجي جيزان بيجلس منحني طول عمره 🙏
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂