بالصور.. أمير عسير يتابع أعمال فريق إدارة أزمة انقطاع الكهرباء بالمنطقة

أبها(صدى):

قام أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بمتابعة أعمال فريق إدارة أزمة انقطاع الكهرباء في محافظات المنطقة والذي كان قد وجه بإنشائه.

وعن ذلك، أعلنت الإمارة أن العمل يسير بوتيرة جيدة وتم إنقاص أعداد المشتركين المعزولين من قرابة ٦٠٠ألف إلى ٤٠ألف مشترك، موزعين في محافطات رجال ألمع وطريب والمسقي.

وعن المواقع التي انقطع عنها التيار، أبانت الإمارة أنه تم تغذية المواقع الحساسة خلال فترة الانقطاع بمولدات ديزل؛ لضمان استمرار الخدمة وتغذية بعض المستشفيات بمولدات الشركة المتنقلة.

وذكرت الشركة في بيان لها أن محافظو محافطات المنطقة التي تعرضت لانقطاع التيار وقفوا على وضع المستشفيات وكل المواقع الحيوية، حيث تُشير الأمور التقارير النهائية إلى أن الأمور تسير على ما يرام.

وكانت إمارة منطقة عسير قد أعلنت أن أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، سيعقد اليوم الأحد، اجتماعاً مع الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء فهد السديري، وممثل وزارة الطاقة لبحث أسباب أزمة انقطاع التيار الكهربائي، وطرق تفاديها مستقبلاً ومحاسبة المقصرين.

اقرأ ايضًا: